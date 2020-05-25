美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞性格大不同，正當美國新冠肺炎死亡人數即將邁向10萬人大關時，川普急著解封，連2天泡在高爾夫球場打小白球，梅蘭妮亞則在推特為逝者默哀。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國總統川普22日將教會、寺廟列入必要場所後，部分州政府跟進，解封教會禮拜等宗教活動。適逢美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）周末假期，川普周六、周日連2天都泡在維吉尼亞州的川普國家高球俱樂部（Trump National Golf Club），和球友切磋球技，期間甚至被拍到未遵守2英尺社交安全距離，和球友握手、拍肩，一行人都未戴口罩，引發爭議。

相較之下，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）則選擇在這個「國殤日」假期為逝者哀悼。她周日在官方推特寫道，「我們哀悼每一個因為新冠病毒逝去的生命，在這個嚴肅的日子，我們會永遠為他們的家人、以及所愛的人祈禱。」

此外，周日《紐約時報》（New York Times）頭版也列出1,000名因新冠肺炎病逝的死者名單以及他們的個人相關描述。

儘管川普已應對手民主黨議員要求，自周五開始，連續三天讓所有聯邦政府大樓、國家級古蹟降半旗，對逝者表示哀悼，不過據《紐約時報》報導，隨著美國新冠肺炎死亡人數即將突破10萬人關卡，川普周末一邊忙著打小白球，一邊在推特抨擊敵人，卻對逝者隻字不提的態度，引發不滿人士赴高球球場外向川普舉牌抗議。

川普今年4月曾表示，美國的死亡人數將遠低於10萬人。

(中時電子報)