屬豬或名字有ㄓㄨ的朋友有福了！西堤牛排推出期間限定「小豬出任務」活動，邀請全台屬豬或名字裡有「ㄓㄨ」同音的消費者來西堤大飽口福！即日起凡於平日到全台西堤牛排任一門店用餐，點餐時出示身分證明，確認生肖屬「豬」或名字裡有ㄓㄨ的諧音字，立即享消費兩客經典套餐可以1元加價購德國豬腳一份(原價396元)。

西堤牛排表示，全台限量2,760客，售完為止，豬腳控不可錯過，趕緊把你的「ㄓㄨ隊友」揪出來吧，活動日期自即日起售完為止，不得併用其他優惠、僅限內用、不適用禮券購買、兌現及找零，如無身分證亦可出示健保卡及戶口名簿亦可。

西堤牛排表示，「德國豬腳」向來就是不吃牛的消費者喜歡的一道主力商品，堅持嚴選新鮮德國豬腳，並講究料理工序，使用傳統的德式烹調，醃製一夜後，先炸後烤，酥脆的豬皮與油脂完美結合，搭上蜂蜜芥末醬是道地的西餐吃法。

(中時 )