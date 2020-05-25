雙方在南鯤鯓代天府簽署合作意向書。（南鯤鯓代天府提供／莊曜聰台南傳真）

正修科大藝陣團隊將在鯤鯓王平安鹽祭開幕上擔綱演出。（南鯤鯓代天府提供／莊曜聰台南傳真）

有「王爺總廟」稱號的台南北門南鯤鯓代天府25日與正修科技大學簽署合作意向書，未來將結合雙方資源，在傳統藝陣文化傳承及創新推廣上互相交流合作，雙方也敲定，在下半年舉行的第17屆鯤鯓王平安鹽祭中，將由正修科大藝陣團隊擔綱開幕活動的主秀演出，精彩可期。

簽約儀式選在南鯤鯓代天府舉行，廟方代表包括董事長王連興、副董事長陳浚鎰、陳榮賢、總幹事侯賢遜等人，正修科大學校長龔瑞璋則率副校長、教務長及院、系所主任等代表團近百人出席，雲嘉南濱海國家風景區管理處也派員見證。

南鯤鯓代天府除長期推動宗教文化發展外，也致力打造景觀、文化建設，包括興建美術館、舉辦文學營、藝文展覽、學術論壇等，也名列包括「國定古蹟」、「國家重要民俗」等有形、無形文化資產，還是米其林綠色旅遊指南三星級景點；正修科大藝陣團隊則在2013年成立，融合傳統藝陣、肢體藝術、科技技巧等，呈現出創意十足的民俗技藝文化，也時常受邀在大型及社區、地方活動上演出。

雙方簽訂合作意向書後，雲管處也力邀正修科大藝陣團隊在今年下旬的鯤鯓王平安鹽祭中演出，透過活動參與，讓這年輕世代的藝陣團隊有機會參與大型活動，展現他們的創意民俗、精彩技藝與廣大信眾分享，並達到大學社會責任實踐計畫的實質成果。

(中時 )