新冠肺炎(COVID-19)疫情讓教育單位更加重視運用科技融入學習、推動教育轉型，為了協助教師熟悉數位教學工具，Google、均一平台教育基金會與新北市政府教育局共同推出「雲端創新師培計劃」，並於5月27日及6月3日為中、小學教師開設兩梯次「雲端自主學習專班」，透過 YouTube 線上直播進行 Google Meet、Google Classroom 及均一教育平台等操作教學，免費讓新北市 65 所智慧領航學校參與，更開放給全台各校教師觀看；凡新北教師全程參與直播，將獲得均一、Google 和新北市三方聯名培訓結業證明。

雲端自主學習專班提供六小時研習，課程內容以協助教師熟悉數位工具進行規劃。其中包含三小時課程分享 G Suite 教育帳號及 Chromebook 之整合，可以如何協助教學現場第一線之教育者，並搭配 Google Classroom 帶領進行互動教學設計和班級管理；另外三小時則涵蓋均一教育平台基礎操作，讓教師們學習同步教學與非同步教學能力。新北市教師將在研習結束後獲得結業證明，而雲端自主學習專班也整合至新北市「科技化學習扶助中心」師培系統認證，讓新北市教師可以依循同一套師培脈絡持續累積認證。

「雲端自主學習專班」將於5月27日及6月3日為中、小學教師開設兩梯次研習課程。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

針對三方的合作，新北市副市長吳明機表示這樣的雲端創新師培，將手把手帶領全市各校老師熟悉視訊工具，翻轉數位教學新模式。而均一平台教育基金會董事長呂冠緯則表示本次培訓是希望讓老師熟悉同步與非同步教學的關鍵概念與工具，開啟後疫情時代教育數位轉型的關鍵一步。Google則表示本次合作是基於履行「智慧台灣」計畫的承諾，Google 方面很高興和新北市政府及均一平台教育基金會一起推動『雲端自主學習專班』，幫助教師們學會善用科技降低教學行政工作負擔，將更多時間放在掌握學生對於教學內容的吸收程度，帶動教育轉型。

針對教育領域數位轉型，均一平台教育基金會董事長呂冠緯表示：「後疫情時代的教育要怎麼走，關鍵在善用數位。而數位絕對不僅是把線下直接拉到線上，而是善用數位打破時空、即時反饋、個人化的優勢，重新想像教與學可以怎麼更回歸教育本質。」

為了讓更多老師有機會熟悉數位教學工具並將科技融入教學，促進台灣教育轉型，雲端自主學習專班全程採 YouTube 線上直播並開放給全台教師參與。研習後如果在數位教學上遇到疑難雜症，老師們可以加入雲端自主學習專班 LINE @官方帳號進行諮詢，或者預約由 Google 教育者社群志工 (Google Educator Groups, GEG) 與均一開設的 Office Hour ，以 Google Meet 遠端視訊為教育者們釋疑，持續精進數位教學能力。

疫情爆發以來，教育現場對於科技輔助教學的需求明顯成長，即便疫情趨緩，以科技融入教學依舊是教育轉型的重要面向，新北市政府、Google 及均一平台教育基金會期盼透過產官學的努力，持續打造數位教育環境、推動翻轉教育，讓更多教師、學生可以因此受惠。

(科技)