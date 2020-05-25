張上淳陪妻子壓馬路。（圖／中天新聞畫面）

沒去墾丁也很多新聞！疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，這次缺席墾丁防疫旅遊，但人在台北的她新聞也很多，不僅被拍到與妻子十指緊扣在大馬路放閃，還被爆出與歌手張洪量是親戚。對此，張上淳在記者會上笑翻，表示自己也是看報導才知道有這個堂哥。

張上淳表示，因為自己本職是在台大醫院和學校，為了防疫很多業務都停擺，因此向指揮中心請假週末留在台北處理本職工作。這兩天本來要跟團隊一起下去，但本質是在台大醫院，為了防疫的事情很多本職都處理，對於台大副校長一職也都說不過去，所以請假留在台北做原來的公做，所以週末的下此都在處理自己的業務。

被問到有個明星堂弟張洪量，他笑著說，「網路說歌手張洪量自己說是我的堂弟，其實不是很清楚，我們其實沒怎麼見過面，祖父輩有關係，到我們這一輩就沒什麼接觸，也是看媒體報導才知道。」

陳時中則補充，張上淳是應指揮中心之邀才擔任召集人，非常感謝他的付出，至於在墾丁之後，目前僅收到台南市的邀約，但是否會成行還未定。

(中時 )