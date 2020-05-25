搶攻後疫情時期的新人訂婚與結婚的需求，寒舍旗下台北寒舍艾美酒店宣布，即日起至09月30日宴會廳推出「艾美約定」婚宴專案，指定的精選好日祭出超值寵愛價每桌新台幣17,800＋10％元(8位)，最低保證桌數3桌起，等於「6萬元有找」即可輕鬆擁有難忘的婚禮。

寒舍艾美表示，每桌賓客人數精簡至8位，座位間距不僅變得舒適寬敞，更讓賓主用餐時能夠加倍安心，以精緻的小型宴會服務，迎接防疫辦桌的新趨勢。除此之外，為加碼禮遇新人，訂席達8桌贈豪華客房住宿、訂席達15桌贈迎賓雞尾酒會及客房升等。

每一對新人的愛戀故事總是燦爛如花，相信愛情、把握現在，許一個美麗未來！台北寒舍艾美酒店二樓、三樓規劃有承襲法式風情的奢華宴會空間，五樓則提供充滿光影風采的戶外境地，優雅雋永的浪漫氛圍一直是時尚名人宴客聚會的首選！

同時，多元婚宴儀式或派對場地則可選擇艾美戶外秘境，QUUBE座落於五樓，提供融合中西式的自助餐，2020年12月30日前特惠每位享新台幣2,200＋10％元，最低保證人數為40位起，最多60位，溫馨又安心的小型宴會，讓防疫與幸福同行。簡約摩登的空間設計讓新人徜徉都會花園，精緻繽紛的五星美食更滿足所有人的味蕾。

(中時 )