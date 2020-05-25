受惠美、英、法與日本等主要工業國，陸續宣布重啟經濟、減輕企業稅負或解封大城等重啟經濟能量出爐，加上大陸力推港版國安法，但港股周一跌勢已明顯收歛，而國內也積極推出振興券救市，使主力群、中實戶、大股東等市場大戶逢低接手意願愈趨濃厚，牽引台股開高震盪走高，力守月線外，也遺有長下影線。

台積電今上下震盪後力守平盤，前波290元心理關卡支撐獲認同，係激勵短多持股信心回籠主因之一；另外，極短線除防疫、生醫等概念股強者恆強，持穩輪動外，觀光、餐飲、機電等族群也崛起補漲，而被動元件、矽晶圓、PCB及IC設計等類股，盤中低檔也見買氣回流，顯示台股在場外資金面充裕下，波段欲小不易仍係大戶勇於針對具題材股票作價遠因。

權值股方面，力挺多方者包括聯發科、台灣大、台達電、廣達、和碩、第一金、中信金與南亞科等，化解台塑四寶、股王大立光、兆豐金、統一與中華電等表現疲軟壓力，加權股價指數終場收漲60.03點，為10871.18點，漲幅0.56%，成交1460.74億元。

店頭市場方面，生技股強者恆強，持續是市場資金熱炒焦點；另外，電子股拉回整理後再大步走高，顯示波段高點仍暫勿預設立場，而觀光、紡纖、營建與電機等族群也同步穩步登高，係盤勢開高之後不回頭主因，指數收漲1.71%，報146.61點，成交500.79億元。

美股盤後電子盤方面，今對川普力圖重啟經濟予.39%、0.37%、0.48%及0.52%。不過，美股周一逢「陣亡將士追悼日」之國定假日，將不開盤，休市一天。

亞股方面，包括澳洲、日本、南韓、越南與泰國等股市，紅光滿面，目前分別暫報上漲1.94%、1.52%、0.91%、0.62%及0.72%。表現弱勢者，包括香港、大陸上海綜合指數與大陸深証成指等。

業內人士指出，台股今上下大震盪，最低點一度來到10719點，分別跌破10800點與月線；不過，受惠台積電，與被動元件、PCB、IC設計與矽晶圓等族群在中場後回穩，使加權指數從低檔大舉回彈，再收復月線與10800點關卡，只是美中不足，仍是成交量明顯萎縮度，使上檔年線與萬一等關卡予良性換手仍蒙陰影，不宜輕忽。

不過，大盤特色愈趨明朗，即短期盤勢在六月報稅、繳稅期間，不排除仍處萬一與季線之大箱型來回游走整理格局，但個股依題材表現如重啟經濟之觀光、餐飲之落後補漲值切追蹤；另外，在全球新冠疫情未明顯遠颺前，疫苗、清潔用品與耳溫槍等防疫概念，仍值持續關注。

(工商 )