女團「MeetU怪怪系女孩」和「星火SPARQ」5位女孩，經由漂兒音樂傳媒的助攻，讓星馬廠商也關注起她們「怪怪」之處，原訂五月赴星馬進行《美人兮》唱片宣傳及一連串華人慰勞活動，卻因疫情受阻，成員們本期待能在當地大嘗美食，只能安慰自己「少吃一點也好！」

MeetU怪怪系女孩鐘雅（左）、曉淇。（沐水堂文創提供）

SPARQ。（沐水堂文創提供）

為回饋當地粉絲熱烈反應，經紀人積極協調後23日（六）晚間讓MeetU怪怪系女孩鐘雅、曉淇兩成員，藉數位網路技術串起台灣和新加坡兩地粉絲交流，跨海吸引了不少新粉絲的目光。

直播在大馬歌手丘俊鑫風趣主持、以及鐘雅與曉淇靈巧的機智反應下，直播反應熱烈。鍾雅對主持人展示的台灣小黃鴨沐浴乳極感興趣，私下表示「洗澡時有隻小黃鴨陪伴一定非常好玩！」

MeetU怪怪系女孩鐘雅（右）、曉淇為直播做足準備。（沐水堂文創提供）

疫情期間鍾雅與曉淇兩人沒有閒下來，平日仍積極練唱、練舞及加強表演，勤拍抖音，曉淇日前一段想像進入任天堂Switch熱門遊戲「動物森友會」世界的影片「笑」果奇佳，已破7萬2千觀看次數、獲近1890讚。

MeetU怪怪系女孩雙珠也加入了「TrustMe」直播平台，展現自己其他方面的才藝。直播中鍾雅透露女團成員們參與了新的行腳節目，即將在七、八月播出。

相關連結：

觀看笑談人生（第12集）

https://youtu.be/AxY8YmPNcZs

觀看MeetU〈美人兮〉MV

https://www.youtube.com/watch?v=lAg8xVRIi1M

曉淇 抖音

https://www.tiktok.com/@apple520u/video/6822577755402603778

鍾雅 抖音

https://www.tiktok.com/@meetucy/video/6829207744491441410

SPARQ 抖音

https://www.tiktok.com/@sparq_/video/6801466885834591489

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