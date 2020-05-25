時力立委邱顯智今日於臉書發出聲明表示，為因應香港情勢，呼籲立法院長游錫堃，盡速召集黨團協商，研擬國會共同聲明，譴責中共暴行。

邱顯智也發布時力立院黨團聲明，全文如下：

一、對於中共繞過香港立法機構，準備制定「香港版國安法」，嚴重破壞「港人治港，高度自治」、「50年不變」的承諾，朝野各黨皆已同聲關切，對中共政表達最嚴正的譴責。

二、政府應該依照《香港澳門關係條例》第18條及相關法規之規定，研擬專案，對於因政治因素而致安全及自由有緊急危害之香港居民，提供政治庇護及援助。此外，針對目前在台就學、就業的香港人士，其有參與實體及線上聲援活動者，其於返港後之人身安危，宜透過有關機構提供基本關懷並適時援助。

三、政府應重新審視《香港澳門關係條例》第18條及相關法規之規定內容，明定香港與澳門居民得向我國申請政治庇護之資格條件，且相關申請程序規範準用難民法規定；同時，港澳居民在台逾期停留、居留或未經許可入境，經認定為難民者應免除罰則。

四、蔡英文總統已經表示：「依據《香港澳門關係條例》第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」。因此，政府應定期檢討《香港澳門關係條例》中，香港因號稱「一國兩制」特殊地位所享有的特殊待遇。

邱顯智認為，立院應要求陸委會每月提出「香港特殊地位檢討報告」，檢視香港政治、經濟、社會面向之自主性。若香港在中國影響下，不再有自主地位，台灣就應該考慮取消《香港澳門關係條例》裡一部分或全部的特殊地位，以保障台灣的國家安全與利益。

(中時 )