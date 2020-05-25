台北市錢櫃大火造成重大傷亡，是北市近10年來最嚴重之火警，為避免類似慘劇再度發生，新北市副市長謝政達今天下午前往「錢櫃企業股份有限公司永和分公司」視察場所自衛消防編組演練及消防安全設備檢查，現場模擬5樓505包廂疑似因電氣因素引發火災，火警警鈴及廣播作動後場所立即啟動自衛消防編組，分別執行滅火、通報、避難引導及安全防護等應變作為。

除此之外，還檢視場所消防安全設備是否完善，亦針對滅火器、火警自動警報設備、廣播設備、室內消防栓、自動撒水設備、室內排煙設備及避難器具進行檢查，並隨機考詢場所內部員工火災發生時應如何應變、如何操作滅火設備等，以強化其各項應變之熟悉度。

新北消防嚴把關 KTV消安演練歌唱揪心安。（讀者提供/吳家詮傳真）

新北市政府消防局自109年5月1日起推動「新北市視聽歌唱場所加強消防安全檢查專案計畫」，5月15日完成全面清查，經查18家場所已停業，剩餘450家場所均已檢查完畢，其中共有46家場所設備檢查不合規定、91家場所防火管理不合規定、11家場所防焰物品不合規定，以上缺失場所均開立限期改善單要求立即依限改善，並不予同意展延，直至複查合格前皆將持續列管檢查，以強力執法維護本市消防安全。

謝政達表示，消防安全為新北市政府重要政策之一，為打造使市民安心、安全、安居之三安城市，市府將持續努力。也呼籲業者能善盡自己財產自己保護之概念，平時落實自衛消防編組訓練及各項消防安全設備之維護，降低此揭場所之公安疑慮，共同打造市民心目中的美好家園。

(中時電子報)