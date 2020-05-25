紐約州長古莫（Andrew Cuomo）警告，美國經濟很難反彈回新冠肺炎疫情爆發以前的水準，很多小型企業不敵這波疫情而宣告倒閉，此外，企業也不會找回被他們解雇的員工。

外媒報導，古莫表示，他不認為經濟會反彈，有太多小企業倒閉關門，這些公司將藉此解雇員工。他也提到，公司不會雇用因為疫情被開除或休假的所有員工，因為在疫情期間，許多公司員工待在家中，企業人手減少，這也讓企業發現，事實上不需要這麼多員工。

美國就業市場因新冠肺炎疫情而重創，過去9周以來，美國初領失業救濟金人數累計達到3860萬人，截至5月16日當周初領失業金人數為243萬人，該數據已連續7周下滑。

不過，投資管理公司QMA投資策略長Ed Keon則樂觀表示，目前大家仍對疫情感到恐懼，連帶影響經濟表現，不過美國將會回到正常的樣子，只是需要一點時間讓大家重拾信心，「美國經濟下半年將復甦，但不會是V型復甦」。

(中時電子報)