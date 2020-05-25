疫情趨緩，多日零確診助攻，桃竹地區不少大型商場自5月初起人流明顯回籠、帶動業績回溫，擺脫3、4月的低迷，包括桃園的大江、台茂，以及新竹的巨城等大型購物中心，5月人流、業績逐周多有一成以上攀升。

Big City遠東巨城購物中心上周末連續兩日逛街人潮皆超過5萬人，整個5月迄今的來客量已較3、4月成長四成，較去年同期成長6%，5月迄今業績也比去年同期成長8%，包括居家生活用品業績成長超過四成，流行服飾、鞋類成長二成以上。

巨城購物中心營運長游欣宜表示，巨城利用3、4月疫情時人潮業績低迷期間，進行大規模改裝，引進獨家及人氣櫃位於4月底陸續開幕，成功吸引民眾嘗鮮，帶動買氣大幅回溫。

中壢大江購物中心3、4月業績因疫情衰退二位數，不過自5月起國內疫情降溫，自勞動節三天連假、母親節，每周以10～15%成長，母親節後平日更成長28～31%，上周末逢梅雨季，一開店人車潮湧現，開店90分鐘停車場幾乎停滿。大江購物中心副總何旭魁表示，除了主打商場綠地空間舒適感，雖然因疫情導致來客減少、成交筆數下滑，不過透過持續的促銷活動讓客單價提升一成以上，彌補成交筆數的衰退，讓業績抗跌。

台茂購物中心自5月1日勞動節連假開始即湧現人潮，除了館內購物用餐增加，業績也有不錯的成長，在母親節周末與520加碼的APP會員優惠活動期間都有兩位數字成長，台茂樂觀預估，5月份業績可望達到8%的成長目標。

此外，新規劃戶外綠地「台茂公園」目前已開放籃球場、直排輪場等試營運，假日有街頭藝人表演及胖卡餐車，最受矚目的「兒童遊戲場」預計於6月中旬試營運，可望吸引更多親子與年輕客層。

(工商 )