羅志祥遭網紅女友周揚青踢爆9年來慣性劈腿還偷吃旗下女星愷樂，而他的道歉與懺情文都在網路上發表，人已經結束14天隔離，但3天過去仍未如預期露面，不過他位於北市東區的辦公室「創造力娛樂」今正常上班，員工見到媒體前來先是驚慌脫口「不要理他」，之後才有專人出來開門回應，安撫表示老闆雖不在，但公司同仁目前一切都好，感謝關心。

據《自由時報》報導，羅志祥爆出劈腿分手事件後持續神隱，但娛樂公司照常運作，且公司擺設也沒變動，仍放著小豬、旗下男團C.T.O及事件女主角愷樂的海報，而今員工陸續上班，媒體按門鈴時先有一名員工受驚嚇脫口「不要理他」，後來才出來一名女性員工接待，表示大家都正常上班，但老闆小豬很久沒進公司，表明老闆之後也不會過來，盼媒體不要再來辛苦守候。

事實上小豬在今年農曆年才剛整合旗下公司、搬來「創造力娛樂」現址的120坪大辦公室，備有練舞室，過去一行人無論開會、排練都會到公司來，然因為揚豬戀分手風波，短時間可能很難看到羅志祥跟愷樂一同現身辦公室，附近鄰居則說小豬待人很是親切，也證實事情發生後，「就沒看到他來了」。

(中時電子報)