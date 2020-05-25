罷免高雄市長韓國瑜公投將在6月6日登場。由於中選會規定27日0時不得再發布民調，時代力量趕在封關前，公布罷韓最新民調，結果顯示，高達56.4%的高雄市民同意罷免；然這並不表示罷韓一定通過，只要投票率低於三成，罷免案恐將不會通過，其中最重要關鍵就是年輕族群是否會返鄉投票。

時力今在臉書公布罷韓民調，有56.4%的高雄市民同意罷免，較4月時增加了4.3個百分點；不同意罷免則為28.9%，下降6.3個百分點。

但這是否代表罷免案一定會通過呢？時力認為，投票率若高於四成，則罷免通過機率極高，如果低於三成，則通過機率就會大幅降低。且若是疫情惡化，罷韓率將會下降至55.5%。

此外，時力指出罷免支持度最高的20-29歲（39.3%）及30-39歲（29.9%），也是返鄉投票成本最高的年齡層，一旦返鄉比例下降，也將大大影響罷免通過的機率。

時力更點出，罷韓潛在重大關鍵是：「有66.0%的市民不知道投開票所在哪裡」。若罷韓要增加罷韓成功機會，未來兩周需要持續宣傳投票所的地點。

此次民調為時代力量委託趨勢民調於2020年5月19日執行，成功訪問830位年滿20歲的高雄市民，信心水準為95%，抽樣誤差為正負3.4%。

(中時電子報)