蔡英文總統於520就職演說提到，立法院將成立修憲委員會，並推動公民權下修至18歲，回應民意。對此，前民進黨立委林濁水稍早在臉書提及三件事，並直言民進黨「害了自己」。林濁水認為，民進黨不斷害自己，真是可哀可嘆。

林濁水在臉書指出，他曾呼籲修法採不在籍投票，民進黨堅決反對，如今真是自做聰明「害了自己」。此外，他說當年他勸搞好修憲門檻，莫急著通過國會減半修憲，然而，民進黨怕不快通過林義雄火大，不敢接受，如今修憲難如登天，又是「害了自己」。第三，林濁水說他去年呼籲不要公投大選脫鈎修法，否則不利修憲公投。未料，民進黨堅持己見，現在才後悔修法害了自己，當初更因怕林義雄，而不敢採他意見放棄荒唐的國會減半，「仍是害了自己」。

林濁水認為，民進黨不斷害自己，真是可哀可嘆。他說幸好不顧林義雄暴怒，接受他堅持的單一選區兩票制建議，否則這次國會民進黨區域45.6%選票，國民黨40.7%，民進黨嬴百萬票，卻只會有53席，無法過半。林說若再少1%多，則票雖仍嬴，但是總席次將輸國民黨！他直言，很荒謬。

(中時電子報)