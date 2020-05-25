繼新竹清華大學設「為公書院」，讓已申請上國外大學及研究所、卻被疫情卡關而無法出國的台生到清大短期研修；台大25日也宣布，海外大學的台灣籍在校生或新生新學期可在台大修課，學分可帶回母校。

台大表示，近日接到美國馬里蘭大學、康乃狄克大學、羅格斯大學等姊妹校詢問，是否可以協助於新學期安置該校的台灣學生在台大就讀。台大基於姊妹校相互協助的精神、並保障台灣學生受教權，將啟動「新冠協力專案」（COVID-19 International Partner Program），開放已於海外大學就讀、或即將前往海外大學就讀的台灣學生，以專案訪問生名義，新學期可以在台大修課，並將學分帶回母校。

台大表示，台大並表示，今年疫情發展以來，雖然傳統的國際學術交流不復多見，反倒是校園防疫經驗成為國際高等教育社群討論的重要議題。隨著台灣防疫成果被世界看見，包括美國麻省理工學院、加州理工學院、天普大學、英國文化協會、加拿大西門菲沙大學、澳洲雪梨大學、法國波爾多大學、巴黎政經學院等國外大學與機構都向台灣大學取經，透過各種管道詢問台大的防疫作為，學習防疫經驗。

台大表示，新冠肺炎對全球高教都造成重大影響，許多學校紛紛關閉校園，校務暫停運作。台大擁有將近4萬名教職員工及學生，疫情爆發初期，台大被認為「會是第一個必須關閉的校園」，台大也絲毫不敢懈怠，1月24日起即啟動一連串防疫措施。作為全球社群的一份子，台大願善盡大學的社會責任，與世界各地的高教研究機構分享防疫經驗與成果，攜手戰勝疫情。

(旺報 )