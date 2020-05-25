日前衛福部長陳時中表態想推動調漲健保，但今天立法院社會福利及衛生環境委員會上，針對衛福部考慮提高常看病的高診次民眾的部分負擔費用，不少立委紛紛直言，常看病的人未必是真的浪費醫療資源，這樣做可能害一些民眾真的身體有狀況也不去看病，搞到小病變大病，反而消耗更多醫療資源。

衛福部次長薛瑞元一開始先報告全民健保財務狀況，他指出截至今年4月底 健保安全總額大約剩下1608億，大約等於2.9個月的健保支出，符合健保法應有1到3個月支出規定，短期內財務可以維持，但以人口老化趨勢，長期仍將面臨壓力，未來除了檢討保險給付，也將推動有效措施，促使財務平衡，避免收支重大逆差。

國民黨立委林德福質詢時詢問，衛福部有無規劃調漲健保時間表？薛瑞元回稱，到明年底這1608億就用完了，雖然今年1月只虧損1億多元，但但去年總共減少300多億，一個月大約負30億，不過調漲方案還要研議並與各界討論。

林德福提醒， 調漲要有很多考量，必須審慎評估，如今很多民眾需要紓困，漲幅過大也可能帶動物價提高，甚至影響基本工資提高。薛瑞元承諾，這些因素都會列入考量。

林德福進一步提醒，也要考量民眾因為醫療費用提高，小病忍到大病，反而造成更大的醫療負擔，調整保費不能解決根本問題，落實分級醫療，更是核心問題。

民進黨立委林淑芬也直言，想解決醫療浪費，調漲部分負擔並非萬靈藥，否則如果可以出的起調漲後的部分負擔金額的人，就可以想做甚麼檢查就任意做嗎？ 這樣就不算浪費醫療資源嗎？她還表示，連健保會的委員都曾指出政府把部分公務支出項目挪到健保費支出，所以健保財政出問題不應只檢討民眾，政府都說是人民的錯，這是不對的。

民進黨立委劉建國也說，一些老人不是愛看病，而是因為身體有病痛，可能看了眼科後，又因為骨頭痛與三高問題再看另外兩個門診，這樣也算高診次嗎？ 如何認定頻繁就醫者就是浪費醫療資源？如果對高診次者提高部分負擔，可能導致他們不敢去看病，導致因此有些病無法及時醫治，產生更多悲劇。

國民黨立委廖婉汝則提醒，如今健保支出最大的是慢性腎臟病、齒齦炎及牙周疾病、糖尿病，但洗腎的人變多顯然是因為飲食或用藥習慣不對，衛福部應有專人研討原因，並從教育端改善，才能節省健保支出，不然健保費用放永遠不夠。薛瑞元承諾，未來會著力提升預防性衛教，還有疾病初期的管理。

(中時 )