隨著台灣疫情逐漸趨緩，為了避免報稅時的群聚風險，財政部擴大舉辦「在家報稅真安心」抽獎活動減少接觸風險。據財政部2019年統計網路報稅比例已達64.5%，預計今年在政府政策鼓勵之下，可期待網路報稅比例將更為提升，網路資安防護將更值得重視。

網路資安解決方案趨勢科技統計，自今年3月起針對遠端與家用等裝置的攻擊已大幅增加，單就桌上型電腦/筆電遭到的惡意攻擊，更是相較去年同期提高近5倍；趨勢科技旗下防毒軟體PC-cillin特別點出男女網路使用2大壞習慣，提醒五月報稅季要特別注意，為保護民眾財產個資不外洩，需使用可靠的防毒軟體事先掃描，以免珍貴個資也跟著報稅一起報給別人知啦！

趨勢科技防毒軟體PC-cillin提醒，報稅時男性要小心惡意網站綁架以及隨身硬碟的惡意病毒，報稅前務必使用防毒軟體全面掃毒，防範入侵威脅。(趨勢科技提供／黃慧雯台北傳真)

男性易沉迷網遊 網路報稅需防「兩大手殘」惡習！

根據財團法人台灣網路中心TWNIC《2019網路調查報告》顯示，男性在網路上以線上遊戲(50%)為主要興趣，線上遊戲的付費玩家以購買遊戲點數比例為最高，在25~49歲中有4成以上有購買經驗；其中在高度風險的網站註冊會員、購買點數或誤點了誘騙得獎的惡意廣告，更容易被植入木馬程式或勒索病毒；當報稅季節到來，駭客伺機攻擊電腦，進一步竊取繳稅的付款資料、慣用密碼！考量男性因為手殘造成報稅時的風險，趨勢科技提醒男性朋友在報稅時要特別留意兩大網路威脅。

1.惡意網站綁架別輕忽：多層式防禦技術，超強的AI智能保護，能防止男性為了獲取影音、電子書或遊戲寶物而註冊會員的習慣，無意間植入木馬程式，PC-cillin能自動警示避開惡意網址，讓你在網路報稅時，不用擔心駭客竊取金融資訊！

2.隨身碟存報稅資料要注意：許多人會將報稅資料存在隨身碟中，若電腦之前因誤點惡意連結感染勒索病毒，插入隨身碟時，將會同步感染儲存在隨身碟中的報稅和其他檔案，被駭客勒索贖金！PC-cillin「勒索剋星」不但能保護本機資料夾，更能守護雲端與隨身碟的資料安全，讓報稅當下不苦惱！

趨勢科技點女性在瀏覽網拍、追劇的網站，要警覺各種廣告詐騙或病毒郵件。(趨勢科技提供／黃慧雯台北傳真)

女生上網報稅 小心「忘情兩光」壞習慣

女性朋友最愛的網路行為以追劇為最高，據財團法人台灣網路中心TWNIC《2019網路調查報告》，受訪者有64.8%表示會看「戲劇、連續劇」，而其中女性30~39 歲較其他族群更高；其次，透過社群購物的女性比例也以20~24歲、30~39歲為最高，皆是報稅的主力族群之一；趨勢科技提醒各位女生在瀏覽網拍、追劇的網站，要特別警覺各種廣告詐騙或病毒郵件，小心消費的同時，電腦已經悄悄被有心人士入侵！

1.忘情追劇慎防隱私走光：女孩們注意！妳天天在使用的追劇網頁，可能暗藏大量惡意廣告與釣魚網站，沒看仔細，就誤點安裝來路不明的程式，被偷偷開啟視訊鏡頭，建議報稅前使用PC-cillin全方位掃描，在家報稅不怕隱私走光。

2.保護付款資料不曝光：熱愛網購的女性們，往往會在網拍中，忘記付款時資訊安全的保護，PC-cillin線上交易瀏覽器防護罩「安心Pay」，付款時能提供安全視窗避免連線釣魚網站，阻擋以信用卡資訊為標的惡意攻擊，同時，在網路報稅時能降低個資外洩的風險，不讓交易安全資訊被曝光！

據財團法人台灣網路中心TWNIC調查，民眾曾上網率來到歷史新高的90%，疫情期間大量電腦病毒肆虐，網路重度使用者也要提高警覺，快檢查你是否有以上壞習慣，別讓網路的方便成為駭客的機會！在報稅季節， PC-cillin也回饋民眾，防毒軟體限時四天半價，讓你安心在網路上使用各種服務！

趨勢科技為響應響應宅在家報稅政策，推出防毒軟體PC-cillin限時優惠價回饋！從5/25至5/29下單，PC-cillin享5折價$2,535、一次擁有三年三台裝置的資安保護，更有機會獲得PHILIPS氣炸鍋！另外，粉絲們只要參加趨勢科技Trend Micro粉絲專頁【男女報稅必備】照片大募集活動，只要於5/25至6/30分享網路報稅開箱照並上傳成功，就有機會抽到任天堂Switch Lite主機！

(科技)