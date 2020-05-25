中央流行疫情指揮中心表示，今天下午三點半會進行第五次紓困撥款，總計撥六億至各地方政府，其中以新北市撥款兩億四千五百萬最多，高雄市一億五千三百萬居次，其他依序為台中市一億、台南市六千兩百萬、桃園市三千萬以及新竹市的一千萬。

指揮官陳時中表示，由於各縣市的發放速度不一，因此中央不會齊頭式的發放，若有縣市執行速度較快，歡迎與指揮中心聯繫，中央會予以撥補。

(中時 )