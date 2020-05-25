第五次紓困撥款6億 新北市逾2億最多 14:492020/05/25 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第五次紓困撥款6億 新北市逾2億最多。（示意圖/本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心表示，今天下午三點半會進行第五次紓困撥款，總計撥六億至各地方政府，其中以新北市撥款兩億四千五百萬最多，高雄市一億五千三百萬居次，其他依序為台中市一億、台南市六千兩百萬、桃園市三千萬以及新竹市的一千萬。 指揮官陳時中表示，由於各縣市的發放速度不一，因此中央不會齊頭式的發放，若有縣市執行速度較快，歡迎與指揮中心聯繫，中央會予以撥補。 (中時 ) #撥款 #紓困 #新北市 #一億 #發放 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 加碼紓困桃園 新北議員籲中央：別對新北已讀不回 17:372020/05/21 政治 營收重挫無人理 淪紓困孤兒 04:102020/05/22 生活新聞 紓困保單 金管會1個月內提方案 04:102020/05/22 財經焦點 中央撥5.7億紓困 侯盼再給3億 04:102020/05/22 地方新聞 新北要5億給2.5億 侯：中央錢不下來... 先用市庫墊 11:212020/05/22 政治 北車店家控紓困不公 微風：已減租近千萬 04:102020/05/23 產業特刊 礁溪紓困案 高達8成資格不符 04:102020/05/23 地方新聞 傳朱立倫明年角逐黨主席？ 昔日副手侯友宜說話了 11:422020/05/23 政治 邀陳時中遊新北？侯友宜：我願意跟所有人結盟 11:042020/05/25 政治 新北發振興券？侯友宜：能帶動經濟都會思考 11:022020/05/25 政治 生活熱門新聞 梅雨鋒面這天結束 周二晚起雨勢最強 - 生活 好市多驚見超夯龐然大物 網：每車都一隻 - 生活 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 - 生活 口罩6／1起開放自由買賣 2周9片不夠可多買 - 生活 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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