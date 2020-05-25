立委高嘉瑜、徐志榮等人25日在立法院衛環委員會，關切健保財務時，提議開徵肥胖稅（例如糖稅）、酒捐（稅），或是將交通罰單的罰環，部分比例納入健保收入。對此，衛福部次長薛瑞元回應，除了有修法必要，以糖稅（肥胖稅）來說，還要考量課徵標的、對象與可行性，將找財政部研商。

立法院衛環委員會25日邀請衛福部專案報告「健康防疫安全網建立」、「安寧緩和醫療條例及病人自主權利法施行現況、成效及未來推展策略」，以及「全民健康保險財務狀況及未來因應策略」。由於衛福部長陳時中日前拋出健保費率要調整的議題，因此今天引起朝野立委關注健保財務。

立委高嘉瑜質疑，國人平均每年就診15次，是已開發國家的3倍，慢性病像是洗腎、糖尿病等支出，衛福部應思考課肥胖稅。立委徐志榮也建議比照菸捐，開徵「酒捐」，或是考量發生交通意外事故，送醫就會用到健保，因此可思考把交通罰環的部分金額，納入健保收入。

薛瑞元說，以糖稅來說，要思考的第一項是「課徵標的」，是課徵原料、產品、還是在消費環節進行課徵，若原料在國外、或產品進口時是無糖的，那就課不到。第二項是課徵對象，要針對業者，還是消費者。第三，要思考可行性，也就是「該筆稅是否真的課得到」。薛瑞元說，要找財政部討論，其餘像是交通罰單等，則涉及修法。

薛瑞元強調，改善健保財務，第一優先還是調整健保費率，至於調高「部分負擔」，也就是去大醫院看醫生比較貴、去診所比較便宜，這有利於分級醫療、避免健保濫用，但對於健保財務影響些許、影響不大。

據悉，衛福部對「肥胖稅」這個議題並不陌生，國民健康署2017年就曾委託財團法人董氏基金會製作一份「遏止糖攝取量國際作法文獻探討及政策建議」的研究報告，惟報告僅做內部政策研究參考、並未對外公開。

(工商 )