鴻海科技集團旗下鴻海（2317）、鴻準（2354）、群創（3481）股東會將於6月下旬陸續召開，集團旗下原富連網今年更名為「可購樂」，股東會購物節已自23日率先開跑，僅48小時便締造百萬業績佳績。

鴻海集團過往每年一度的6月股東購物節，均由旗下富連網平台祭出優惠。今年鴻海、鴻準均將在6月23日召開股東會，群創股東會則在6月19日舉行，而富連網平台更名為可購樂的股東購物節活動，已於5月23日鳴槍開跑。

可購樂表示，Cocoro在日文的含義是心，可購樂除沿襲先前對股東提供優惠外，更用心思考慮股東全方位需求，一改以往以3C商品為主印象，從食衣住行娛樂及健康需求出發，加速擴大商品類別及數量，嚴選商品與合作夥伴，期許提供所有股東全新感受。

因應新冠肺炎疫情使疫變型的宅經濟需求大增，可購樂除保有原來3C商品與夏普家電優勢外，更增加全台最大盤商「海鮮王」生鮮商品、Dynabook輕薄筆電、獨家日本甜點名店「黑船」、職人乳品「鮮乳坊」、保健食品「鴻蔘」、知名倒立椅品牌「盈亮」等數萬件商品。

可購樂表示，只要2018～2020年是鴻海、鴻準、群創3家的股東，都可以參加三階段活動優惠，若三個步驟做好做滿，最高可得到12萬購物金。若在股東會前成功登入的股東，則會在6月23日自動匯入8.8萬元購物金。

(時報資訊)