電子股奮起，台股強勢收復10日線！近期飽受華為新禁令之苦的電子股在利空中開始出現抗跌力道，儘管生技股仍有不少獲得市場資金追捧，但生技股漲多，部分居高思危的資金轉向跌深的電子股及觀光類股等傳產股，被動元件—國巨(2327)、華新科(2492)在尾盤獲得買盤進駐由黑翻紅，帶動被動元件個股擺脫整場頹勢收高，聯發科(2454)等IC設計股也一掃上週五陰霾強勢收紅，中小型股—健喬(4114)、國光生(4142)、宜特(3289)、興采(4433)、日馳(1526)、雲品(2748)、永昕(4726)、遠雄來(2712)、歐買尬(3687)及杏輝(1734)等股價漲停作收。

電子股攜手傳產股，加上台積電(2330)在尾盤守住平盤，讓整場多在平盤附近震盪的台股指數在尾盤擺尾向上，順利收復10日線，終場加權股價指數為10871.18點，上漲60.03點，成交量1460.74億元；OTC指數為146.61點，上漲2.46點，成交量500.79億元。

今日上市各類股以觀光類股表現最佳，上漲6.14%，其次是生醫類股及化生醫類股，分別上漲3.56%及2.14%，表現較差者為油電氣類股、塑膠類股及水泥類股，其中油電氣類股下跌0.94%，塑膠類股下跌0.46%、水泥類股小漲0.09%；上櫃部分，表現最佳為觀光類股，上漲4.74%，表現最差為遊戲類股，下跌0.16%。

就技術面來看，今天台股早盤因電子股普遍走弱，指數上攻無力，多在平盤附近震盪，不過中場過後，資金點火被動元件等電子股，帶領台股指數擺尾收高，終場上漲60.03點，以10871.18點作收。中美兩國關係劍拔弩張，香港國安法及華為新禁制令成為台股新變數，由於外資操作多站在賣方，且資金高度集中於生技等個股，而相關個股又多處於高檔，導致市場觀望氣氛日趨濃厚，加上技術指標轉弱，在國際緊張關係未除下，台股短線恐仍有下探風險。

復華數位經濟基金經理人游秋華表示，近期美國重新祭出貿易戰延長華為禁令，短期將對電子股及相關供應鏈有所壓抑，但鑑於全球市場資金相當寬鬆，且接下來在美國景氣復甦下，仍可望持續推升股市表現，目前看好族群包括5G、Data Center、NB及高殖利率股。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，目前國際情勢偏多，首先，中國3月下旬開始推動有序復工，歐美新增病例數字從4月起先後開始增加趨緩，新藥與治療方式也順利展開，有助於市場恢復投資信心；其次，各國央行持續加大寬鬆救市措施，各國政府也開始推出協助企業方案，逐步緩解公司債違約風險；此外，4月西德州原油期貨一度出現史上首見「負油價」，之後西德洲油價就回到16~19美元/桶的區間，5月歐美經濟活動開始恢復後，對原油需求也將逐步恢復，有助於油價持續穩定走升，油市最恐慌情形已過。綜上所述，預期5月底前台股有機會呈現高檔震盪行情。

沈建宏指出，雖加權指數從本波低點8523點反彈迄今已經超過2500點，技術面或許出現漲多修正可能，但評估台股急殺之後仍是尋找中長線的買點，拉回仍應擇優布局。看好四大族群：一、宅經濟受惠的NB、伺服器等供應鏈；二、持續看好半導體供應鏈；三、5G趨勢不會改變，材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；四、高股息殖利率兼具成長性之次族群。

(時報資訊)