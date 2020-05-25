悟天發現，有很多存股的新手對於怎麼計算除權除息，到底會配發多少現金？或是多少股票？以及什麼樣的結果會被扣到二代健保補充保費？都不是那麼清楚，因此在即將進入除權息的季節，特別打了這篇文章，希望能對於存股新手能有所幫助。

除權息到底領多少？

悟天以第一金作為範例，我們進入YAHOO股市就可以查到今年第一金的配股政策是配發現金1.05元，以及配發股票0.3元！請注意，悟天特別用紅框圈起來的單位是「元」，因為待會兒的內容跟「單位」非常有關係。

現金舉例：配發現金1.05元比較好理解，也就是1股配發1.05元現金給股東，所以如果我有1張第一金，代表我有1000股第一金，那今年除權息後我就可以領到1000 (股) x 1.05 (元/股) =1050元的現金股利。

配股舉例：再來要談到的是配發股票的部分，因為單位是元，代表股票股利是1股配發0.3「元」的股票，請注意，不是1股配0.3「股」喔！是1股配0.3「元」的股票，因為股票的票面價值是10元，所以我們要把這句話做個翻譯：1股配發0.3元的股票→1股配發0.03股的股票(因為股票的票面價值1股=10元，所以0.3元就是0.03股)。

因此如果我有1張第一金的股票，我可以領到的股票就是1000股 x 0.03 (股/股) =30股

很多人會在這個地方直接拿1000 x 0.3 =300股，誤認為會配發300股的股票，這個思維是錯的喔，是配發300元的股票，但因為票面價值10元，所以只有30股。

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圖/擷取自YAHOO奇摩股市

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二代健保怎麼算？

很多人對於二代健保的算法怎麼計算有些疑慮，悟天在這也一併說明，首先，股利超過2萬元，再發放現金股息時政府會直接扣除掉股利 x 1.91%的金額繳納二代健保補充保費，這裡悟天必須說幾個原則：他必須是同一個帳戶，同一檔股票，同一天發生！也就是如果不同帳戶(例如家人，分拆到低於2萬，就不會扣款)，或是不同股票(我第一金低於2萬、華南金低於2萬、合庫金低於2萬，那雖然加起來6萬，但都不會扣款)，或不同天(例如台積電每季發放股利，我每季領的股利都低於2萬，合計7萬多，這樣也不會扣款)

至於2萬的額度怎麼計算呢？這裡很簡單，跟股價無關，跟除權息後的價格無關，計算方式就是總股數 x 總股利看有沒有超過2萬，超過2萬就是股利須乘以1.91%的金額要繳交二代健保。

舉例：我有一張第一金，我今年可以拿到1050元的現金和30股的股票！但二代健保的計算我就是領取了1000 x 1.35 =1350元的股利！所以不需要繳交補充保費。

但如果我第一金在今年擁有19張，我今年可以拿到19950元的現金和570股的股票，雖然我領到的現金少於2萬，但是二代健保會加上股票股利計算，所以實際算入的金額是 19000x 1.35 = 25650元，超過2萬，所以要繳交二代健保 25650 x 1.91% = 490元，因此第一金在配發給我股利時會在19950元中直接扣除490元和匯費，我實際上只會領到19460元喔。

警語：

悟天並非投顧老師，純粹跟大家分享用悟天自己利用存股買賣SOP流程所設定出的倍數心得，但最終股價表現還是以現況為主，悟天無法預判股價的高低點，因此請讀者自行分配好資金狀態以及審慎評估操作！SOP倍數只能做為參考值！悟天的線上課程以「個人存股心得」分享以及「研究紀錄」為主，不炒作特定股票、不意圖拉抬或壓低股票的價格，或與他人通謀，以約定的價格於自己出售或購入時，讓股友同時為相對行為；也不意圖影響市場股價或散布不實資料也無推介特定股票以及特定價位買賣價位之用意，希望讀者能藉由悟天存股的心得分享，找出屬於自己買賣金控股的SOP流程，投資前請獨立思考、審慎評估！過去悟天的經驗不能保證投資人一定可以獲利，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，悟天無法為投資人績效負責。

※本文由PressPlay專欄作家孫悟天授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)