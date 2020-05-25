沙鹿斗潭路跨越南勢溪橋梁今動工，市長盧秀燕主持儀式。（陳淑娥攝）

台中市沙鹿區斗潭路橫越南勢溪的溪中便道，是當地居民往來龍井區的捷徑，由於該路段每逢豪大雨必淹，日前又發生高中生險遭沖走意外，市府今啟動橋梁工程，路面將抬升約高3公尺的雙車道，預計明年3月完工。

台中市長盧秀燕25日在開工典禮上，感謝3位林姓地主無條件提供土地，讓市府新建跨渠橋梁，保障市民生命財產安全；她也感謝地方民代支持市府編列1290萬元經費，讓地方期盼1、20年的道路工程終有機會大改造。

建設局長陳大田說明，斗潭路南勢溪新建橋梁長度約80公尺(含引道及照明設施)、寬約6.5公尺，配合水利相關法規，抬升至計畫堤頂約3公尺，並將拓寬現有僅寬約4公尺的過水路面至6.5公尺；該工程總經費約1290萬元，工期300日曆天，預計明年3月完工。

斗潭路橫越南勢溪的溪中便道，是當地居民往來龍井區的捷徑，由於該路段每逢豪大雨必淹，日前又發生高中生險遭沖走意外，意外當天，副議長顏莉敏緊急會勘關切。

今日開工典禮由盧秀燕主持，建設局長陳大田、台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、王立任、林孟令、前立委顏寬恒、沙鹿區長廖財崇、龍井區長戴燕如、沙鹿斗抵里長林畇秀、龍井山腳里長王宏書等人出席共襄盛舉。

(中時 )