口罩開放外銷 指揮中心：規劃6／1開放實施 14:552020/05/25 中時 實習梅緣緣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部次長薛瑞元立院說明口罩政策。(圖/取自立法院官網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，口罩開放這週就會做出決定，目前預定規劃6/1起實施。中央確定有足夠的口罩庫存量可供使用時，剩下的口罩將開放口罩廠商外銷及買賣。 疫情指揮官陳時中指出，開放口罩外交目前方向上會以定額徵收，確定有足夠的口罩庫存及戰備量，可供民生及公務等使用。陳時中說「不一定要徵到足，因為有庫存的量可以做大水庫的調配」，剩下的口罩量就可以由相關口罩廠商做「比較自由的買賣」。 (中時 ) #口罩 #開放 #外銷 #規劃 #實施 也許您會感興趣 推薦閱讀 遠端、新興科技商機崛起 我4月外銷訂單年增2.3％ 00:362020/05/21 兩岸 今年荔枝預期盛產 中市府：積極開拓外銷 12:482020/05/21 生活 暖心小二女童 收集口罩親送波麗士 13:572020/05/21 生活 口罩工廠拒政府徵收 私下販售獲利逾2千萬 16:492020/05/21 社會 企業贈警口罩舒適帶 霧峰警耳朵舒服了 18:582020/05/21 社會 口罩工廠女員工竊萬片口罩 私賣爽賺3萬元遭逮 12:592020/05/22 社會 口罩出口可望鬆綁 南六、康那香受惠 04:102020/05/23 證券．權證 巴西地方與中央槓上 04:102020/05/24 專題周報 持續惡化！逾2.2萬人正在無薪假 10:202020/05/25 財經 優衣庫將採涼感布料生產口罩 12:262020/05/25 財經 生活熱門新聞 梅雨鋒面這天結束 周二晚起雨勢最強 - 生活 口罩6／1起開放自由買賣 2周9片不夠可多買 - 生活 好市多驚見超夯龐然大物 網：每車都一隻 - 生活 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 - 生活 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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