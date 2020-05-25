中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，口罩開放這週就會做出決定，目前預定規劃6/1起實施。中央確定有足夠的口罩庫存量可供使用時，剩下的口罩將開放口罩廠商外銷及買賣。

疫情指揮官陳時中指出，開放口罩外交目前方向上會以定額徵收，確定有足夠的口罩庫存及戰備量，可供民生及公務等使用。陳時中說「不一定要徵到足，因為有庫存的量可以做大水庫的調配」，剩下的口罩量就可以由相關口罩廠商做「比較自由的買賣」。

(中時 )