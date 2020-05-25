罷韓團體將法務部logo移除。（取自PTT政黑版）

Wecare高雄臉書粉絲專頁及網路日前瘋傳「韓國瑜不值得你觸法」文宣，內容印有法務部Logo，國民黨指控，此做法會讓人誤認成法務部官方文宣，對此法務部長蔡清祥則稱「能原諒的話就原諒」。網友看不下去，嘆「顏色對了就全對了」。

國民黨立委吳怡玎今（25）日質詢時，指出罷韓文宣冒用法務部Logo，違反哪樣規則？若製圖者表明不知道嚴重性，就可以完全撇清？

蔡清祥回說，犯罪與否要看動機，有時候是對法律不了解，以為Logo是公開的，才會這樣做，對於涉及什麼責任，待高雄地檢署調查清楚，法務部再表達意見，「如果能原諒就可以原諒」，且法務部表達立場後，對方已拿掉Logo，站在原諒犯錯的人的立場未嘗不可，並再次強調，要看事情的嚴重性與動機。

對此，網友看不下去，表示「這就好像是偷了人家的東西被抓到了，結果是還給人家就沒事了？」「越是打壓，越能激起高雄市民的同情」、「顏色對了就全對了」、「偽造文書是公訴罪！法務部長竟然帶頭曲解法律 ？」「顏色對了就沒關係」、「如果這樣都可以玩，智慧財產權與商標法可以廢了」。

網友留言。（圖／摘自中時電子報）

(中時電子報)