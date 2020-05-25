前幾日高雄降下大雨，許多地方因排水不及，一度傳出淹水災情，高雄市長韓國瑜治水成敗也成為熱門話題。對於外界質疑韓國瑜治水成果，有一名網友在臉書上PO文說，韓國瑜的到來告訴高雄人一個事實，那就是「其實高雄可以不淹水的」。

一名網友在臉書社團《韓國瑜市長後援會》PO文表示，韓國瑜市長的到來告訴高雄人一個事實，原本以為淹水是正常，後來才發現「其實高雄可以不淹水的」，並指出韓國瑜為高雄帶來許多改變：原來，政府可以不貪污、不炒地、不包工程；原來，地方市政效率可以如此之高；原來，當官會瘦成這樣，還會被國家機器追殺成如此，讓人大開眼界。

他也用其他地方的災情和高雄比較，相較於他地區投入大筆資金治水，這次高雄只動用預備金提前防汛，就擋下大水，並指出，因為韓不止擋了高雄舊勢力的財路，還是全台「政客治水預算」漫天喊價的「照妖鏡」，所以才招來罷韓。而這場大雨，則是6月6日前上天給韓國瑜市長和高雄市民的考驗，現在韓市長已經通過考驗，剩下的就是高雄市民自己的選擇了。

而網友們也回應，「韓國瑜市長才是高雄人民的救星」、「一定要留下真正會替老百姓做事的人」、「好的父母官，清廉，團隊的努力用心打拼，清廉高雄大進步，減少負債，高雄巿民加油人心本善，是非分明」。

(中時電子報)