台灣大哥大獨賣Google Nest Mini 中文化智慧音箱，銷量於本月突破12萬台，雄踞台灣電信業智慧音箱銷售冠軍。同時，台灣大整合集團資源，領先業界祭出行動與光纖上網的「好速系列」專案，不但帶動Nest Mini銷售量穩定成長，也向台灣家戶升級「Smarter Home」的終極目標邁前一大步。

台灣大指出，Nest Mini集合台灣大通路資源與Google的AI技術，是在地化程度高、應用服務開發迅速的智慧音箱。根據內部資料顯示，Nest Mini 特別受到關注科技潮流的45歲以下男性喜愛，其次為年輕育兒族。所有功能當中，又以「聲控播音樂」最受歡迎，其次為「處理生活大小事」的實用功能，如詢問天氣、長輩利用定時提醒功能設定吃藥時間等；至於「語音指令控制智慧家電」則名列第三。

台灣大表示，銷售智慧音箱僅為進入智慧家庭市場的第一步，後續如何更貼近「Smarter Home」訴求、提供消費者更便利的使用體驗，才是致勝關鍵。台灣大也積極擴大智慧家庭生態系，將推出全新服務，預計下半年正式亮相。

Nest Mini不但具有基本生活問答、聽音樂功能，更持續整合市售智慧家電裝置，包括整合視訊電話手機應用程式「Google Duo」，提供免費語音通話功能，用戶只要在個人手機端安裝Google Duo應用程式，且登入個人Google帳戶，並於Google Home應用程式中完成綁定，就能透過Nest Mini進行語音通話。同時在炎夏將至之際，Google助理也與知名日系家電品牌持續整合，諸如日立變頻冷氣機、除濕機，以及Panasonic旗下空調及家電產品等，只要對著Nest Mini說「Ok Google，啟動空調」，即可免動手開啟空調，省去尋找遙控器的時間。

台灣大指出，MyMusic 為了讓用戶體驗「不只音樂，還有更多」的聲音服務，今年上半年引進隨選隨聽網路節目「Podcast播客」，囊括音樂資訊、產經時事、養生育兒、體壇賽事、星座命理、科普文教與職場趣談等多樣類型，用戶更可透過Nest Mini聲控點聽Podcast節目，大幅提升宅家娛樂與學習的便利性。

(中時 )