台中市東勢區劉姓老翁24日騎電動代步車外出，代步車突然故障卡在豐勢路路中，石岡分駐所員警獲報後趕往現場，除了聯繫老翁家屬開著小貨車前來外，並合力將代步車抬上小貨車，順利載運回家。

東勢警分局指出，95歲劉姓老翁於24日12時許，騎著電動代步車外出散步，不料在豐勢路石岡水壩前，因代步車故障而卡在路中，附近熱心店家見狀將老翁帶至安全處並報警請求協助。

石岡所警員張杰煌、胡惠琦獲報後立即趕赴現場，熱心店家向警方表示，她發現老翁電動代步車故障卡在路中立即上前協助，惟詢問老翁如何聯繫家屬時，卻支支吾吾無法表達，因此請求警方協助。

由於因老翁聽力不好，在員警耐心慢慢詢問下，老翁漸漸了解員警是要幫忙聯絡家屬，才將口袋的證件拿出供警方查詢，終順利聯絡老翁家屬。老翁家屬開著小貨車前來載老翁返家，員警及店家員工協助將電動代步車抬上小貨車，家屬對於警方與店家的熱心協助十分感謝。

石岡分駐所所長呂禹澄呼籲，家中若有年邁長輩，平時應多注意及關心動向，可在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或佩戴足資辨識的項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。

(中時 )