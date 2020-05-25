台中市長盧秀燕25日表示，衛福部長陳時中日前打電話給她，她也希望「阿中部長」能來台中幫忙拚觀光，振興經濟。（盧金足攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中成為拚經濟人氣王，今年2月曾來台中出席活動，多次熱線台中市長盧秀燕，關切防疫作業。（盧金足攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周末兩天帶隊造訪南台灣，推動防疫新生活，帶動屏東墾丁商機，各縣市首長紛向「阿中部長」招手時，台中市長盧秀燕25日表示，陳時中日前打電話給她，邀請「阿中部長」也能來台中幫忙拚觀光，振興經濟，陳時中一口答應說，「有任何需要他的地方，他隨時願意來看！」

陳時中今年2月曾到台中市出席「成立台中市居家隔離及檢疫關護中心」活動，盧秀燕說，陳時中肯定「台中市防疫井然有序，讓中央非常放心！」對近來各縣市爭相邀請陳時中來幫忙拚經濟，盧秀燕在受訪時透露，阿中部長近日主動打電話給她，感謝台中配合防疫。

盧秀燕說，這是陳時中第2或第3次打電話給她，除了感謝台中防疫成效，還表示對疫情發生以來，充分到感受到台中市地方政府的充分配合，大家還要繼續一起努力。

高人氣的阿中部長，成為吸睛又吸金的指標人物，盧秀燕表示，「部長主動提到，這段時間如果台中市還有任何需要他的地方，他隨時願意來台中看看！」

盧秀燕強調，後疫情時代，重要的拚經濟，當然希望阿中部長來加持，希望他再來台中，來幫台中拚觀光振興經濟，不管什麼樣的方式，現階段市政府很重要的工作，就是拚經濟。

她進一步指出，日商三井不動產在台中港打造大型購物中心「Mitsui Outlet Park台中港」，現又加碼投資東區台糖湖濱生態園區，打造「Mitsui Sopping park LaLaport」親子複合式商場，總計將投資150億元。

盧秀燕看好日本三井集團來台中的重大投資案，當疫情期間，很多縣市投資案都萎縮，甚至難以定案，或者投資案喊卡時，台中市能爭取成功，而且150億投資金額是一個非常驚人的數字，已經確定開發的投資案，台中市拚經濟拿出成績單。

(中時 )