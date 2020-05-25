2020總統大選，1名葉姓網友在PTT政黑板發文「對韓國瑜勝選有信心的韓粉進來」，嗆賭蔡英文與韓每差100票就捐1元給家扶，竟釣到盧姓韓粉「來吧！我和你賭」，均以賭博及違反選罷法送辦，檢方認為賭注為公益，且未影響選民投票，予以不起訴。

起訴書指出，家住新竹的葉男去年12月底深夜在PTT看板「HatePolitics」發布標題為「對韓國瑜勝選有信心的韓粉進來」文章，以總統大選結果為賭注，候選人韓國瑜及蔡英文得票數為依據，每差100票就捐款1元給家扶中心或等價的雞排，均在選後的1月底執行。

正好貼文被基隆盧姓韓粉看見，在下方推文留言「來吧！我和你賭」。若蔡英文當選，則葉男贏，若韓國瑜當選，則盧男勝，若宋楚瑜當選，則雙方平手，但賭局尚未開盤，雙方就被警方以涉嫌公然賭博、意圖影響總統選舉結果移送基隆地檢署。

選舉結果蔡英文拿下817萬票，以超過264萬張票的差距，壓倒性大勝韓國瑜552萬，盧男要輸2萬6400元，換算約433片雞排；兩人坦承對賭，但否認意圖影響選舉，辯稱是要做公益，檢方也同意葉男P0文內容，旨在挑釁韓粉，而盧男出面對賭，應屬意氣之爭。

檢方認為，葉、盧雙方輸贏僅2萬多元，且最後獲益人為家扶基金會，並無個人得以獨自獲利，最後僅在決定何人捐多少款項，應屬公益事項，也非一般之賭博財物，實際輸贏款項也不足以影響總統選舉結果，21日予以宣告不起訴處分。

(中時 )