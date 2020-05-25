韓國疾控中心指出，確診新冠肺癌患者二採陰又復陽者，對於身邊的接觸者並沒有傳染力，而台灣一直以來都是採取三採陰性才能解隔離出院，有確診者表示，因隔離時間太長身心壓力大，還有人出院後出現創傷壓力症候群，對此中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，將會來檢討目前三採陰的作法，減少對隔離者的壓力。

張上淳表示，有看到韓國疾病控制中心的訊息，加上台灣也有四名確診者在三採陰後出院又復陽，但出去後並沒有接觸者感染，且回到醫院採檢，立刻三採陰性很快回家，專家小組據此做出建議，三採陰性回家應該是安全。

至於因此是否縮短採檢陰性次數與隔離日期？張上淳表示，討論認為第一步放寬的方式處理，下一步再處理三採陰是否改成二採陰，但因為國內剩下個案很少，當時的想法是說影響不是很大。

但張上淳也坦言，隔離確實會對被隔離者造成身心壓力和困擾，到各醫院看會請社工和相關心理師到負壓隔離病房對患者作支持與溝通，希望能減少這個樣狀況。

陳時中也表示，目前國內剩下19名住院中的患者，其中有一名是從三月十六住院至今，確實時間很長。

(中時 )