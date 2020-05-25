防疫中心指揮官陳時中日前穿花襯衫和木屐遊墾丁大街的效應發酵。近日來因陳時中粉絲電話灌爆木屐店，且花襯衫一夕爆紅，受此激勵，屏東縣觀光協會和恆春半島觀光產業聯盟適時推出「2020最時髦穿搭遊程，包括順時中、玩屏東、花襯衫、穿木屐」遊墾丁。

全台最強業配王陳時中與屏東最強業配王潘孟安帶動的恆春老街木屐、花襯衫與屏東農特產品熱銷，屏東觀光協會呼籲全國時中粉，「疫情結束後，就要來屏東玩啊！不然勒！」，並特地推出陳時中最熱愛的「2020年最時髦旅遊穿搭，穿花襯衫與木屐逛恆春半島」，滿足這次未能跟上的時中粉，且屏東各飯店均祭出超殺優惠。

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳指出，花襯衫代表墾丁最主要的元素，象徵海洋、熱情、陽光與放鬆，也是屏東參與各國旅展最主要的裝扮，因一般參展廠商都穿正式西裝，只有屏東業者穿花襯衫，顯得特別搶眼，且使用的布料是自國外進口的涼感布料，原本每二至三年都從國外進口一次，這次經陳時中加持，已追加訂單。

針對陳時中親簽、網路爆紅的「安心幸福在墾丁」明信片，屏東縣觀光協會總幹事張福生說明，為滿足時中粉熱情敲碗、高度詢問的明信片，也已經趕製，期待讓時中粉，可以順利拿到陳時中加持過的明信片。

恆春老街木屐王王明堂說，顧客可自己選鞋面和鞋帶，並且提供免費刻字服務，本次為感謝陳時中等防疫五月天，特地刻上「穩㗳㗳」與「再+0（加零）」等字，盼台灣早日脫離疫區。

對於時中粉電話灌爆木屐店，王明堂表達感謝，因為穿花襯衫搭木屐在恆春老街走路本來就超療癒，歡迎全國民眾，來恆春半島享受一望無際的湛藍海洋、陽光晴朗的美麗沙灘、聆聽恆春民謠與排灣古調美聲，深入不一樣的恆春半島。

(工商 )