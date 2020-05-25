新冠肺炎全球肆虐，就連加勒比海島國海地也難躲過疫情的肆虐，根據當地的巫毒教領袖表示，他們已培訓好祭司以神秘療法治療確診患者，並將空出各處巫毒廟的聖房做為隔離所。

根據《路透社》採訪到巫毒教領袖、60歲的德斯莫涅斯（Carl Henri Desmornes）指出，洪安和滿婆等巫毒教成員，有責任照顧人民的福祉，並且已獲得實踐該任務所需要的能力和知識。所謂的洪安（houngan）就是男祭司，滿婆（mambo）則是女祭司，他們將以草藥和儀式為患者進行治療。

國在17世紀殖民海地時期，將西非黑人奴隸帶到當地，也將巫毒教傳播過來。（圖／Reuters）

法國在17世紀殖民海地時期，將西非黑人奴隸帶到當地，也將巫毒教傳播過來。一開始，這些奴隸被迫拋棄原本的信仰，改信羅馬天主教，但離鄉背井的他們，仍將他們原本的巫毒教信仰放在心中，成為和家鄉連結的一種慰藉。

海地也在2003年將巫毒教列入官方信仰中。（圖／Reuters）

不過目前海地人信奉的巫毒教已和原始的版本不盡相同，海地的巫毒教融合了天主教精神，巫毒教流傳至今，在海地已經成為當地人生活中不可分割的一部分，海地也在2003年將巫毒教列入官方信仰中。

根據報導，目前海地1100萬人口當中，超過一半的人口都相信巫毒教的療法，再加上海地的西醫資源十分缺乏，因此當地人非常依賴洪安或滿婆的醫治海地自3月中旬出現首各確診病例之後，巫毒祭司一直向民眾提供藥茶來增強免疫系統，其成分包含辣木（moringa）、桉樹、生薑和蜂蜜等等，目前當地共有865人確診。

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(中時電子報)