2巨蛇馬路「雙修」

端午還沒到，白娘子、小青就來人間找許仙？一名女網友與丈夫開車外出，在馬路上見到2條巨蛇當街上演「活春宮」，粗長身軀糾纏成一捆巨大「麻花繩」，兩人拍下影片PO上網分享，網友們看了無不嘖嘖稱奇。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》分享一段影片並表示：「住在偏僻的地方 總是會遇到各式各樣的～～阿蛇蛇們」。影片中，只見馬路旁兩條身軀又粗又大的巨蛇，緊貼纏捲，2條蛇頭並不斷向上攀騰。

網友們看得嘖嘖稱奇並留言回應：「在愛愛啦，非禮勿視」、「有人說那是雙修」、「連蛇都在對我放閃 真的是他ㄇ的」、「這個其實是在定高支，不是在修杆仔」、「安娘喂~好長，看不到尾巴」、「如果我看到肯定軟腳」、「我如果騎摩托車 鐵定直接迴轉調頭飛走」。

另有網友說「我在193縣道都是。。。直接壓過，也沒法閃，阿咪駝佛」、「林口超多的」、「以前頂福那邊整地的時候有更大隻快10米的蛇被抓走！」。

(中時電子報)