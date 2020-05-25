百歲翁術後腰椎第一、第二節椎體變形位置。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

徐少克醫師筆指處即為百歲翁腰椎第一、第二節椎體變形位置(術前)。（陳淑娥攝）

103歲楊姓老翁閃到腰後，腰椎疼痛到無法行走，最後自己能坐輪椅也無法上下床，家人帶他求診童綜合醫院微創中心醫師徐少克，安排進行導航精準脊椎微創成型術，術後一周已可正常走路。

徐少克表示，老翁是因為年紀大骨質疏鬆，造成腰椎第一、第二節椎體變形、倒塌而壓迫神經導致疼痛；安排導航精準脊椎微創成型術，在局部麻醉下以專用導針，在3D立體定位及導航儀器引導下進入患部位置，安全將骨水泥灌入。

徐少克指出，病患或家屬常因年紀大而選擇放棄治療，但這對高齡患者是很大的痛苦，還好目前有數位導航精準脊椎微創成型手術能克服年齡禁忌。像這類型高齡者容易出現脊椎壓迫性骨折，好發部位是在胸腰、椎交界處，尤其胸椎11、12或是第1、2腰椎，肋骨下緣附近腰與背部交界處，胸椎的壓迫性骨折常常會造成駝背，腰椎壓迫性骨折則形成駝腰嚴重壓迫神經，造成嚴重神經壓迫症狀。

童綜合醫院表示，脊椎微創椎體成型手術能夠在最短時間內強化椎體的強度可以在局部麻醉下進行，手術過程只要半個小時，失血少，且在3D立體定位及導航下安全性增高，即可以在最短時間內做快速又安全治癒，是目前罹患脊椎壓迫性骨折的高齡病患最安全的手術方法。

(中時 )