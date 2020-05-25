誰說只能買五星級飯店粽子，這回讓你自己包！台北喜來登大飯店推出「仲夏端陽」國人住房專案，入住舒適／豪華客房每晚4,500＋15.5％元，每晚4,500＋15.5％元，體驗由宴會廳名廚親自傳授的包粽DIY秘訣課程，每房免費提供限量親子加床，與佳節香包掛飾小禮，小巧玲瓏的艾草香包散發天然薰香，喻意保平安迎好運。

情濃粽飄香，又見端午時，看好連假出遊商機，全家大小踏青熱潮，台北喜來登大飯店為下榻旅客精心安排一系列趣味應景活動，6月30日前入住除翌日愜意享用十二廚豐盛的自助式早餐，或可盡情在會館健身房內揮灑汗水或露天泳池悠閒暢游，闔家同樂歡慶端午節！

「主廚包粽DIY」教學課程於六月份每週六下午15：00-16：00舉辦，由主廚團隊大方傳授包粽手法，分享餡料挑選技巧與食材處理小知識，更備妥粽葉及饀料讓親子動手包粽。或可選擇寒舍集團經典好味的「寒舍台式粽禮」乙組，以老滷煨煮的上等豬五花搭配埔里香菇、北港花生、鹹蛋黃與黃金板栗等，醬香糯米飄散懷念老味道。

此外，台北喜來登宴會廳於6月30日(二)前預付訂金即享獨家「畢業紓困金」，西式自助餐無限量供應哈根達斯Häagen-Dazs冰淇淋(不限口味)，中式桌席則贈金牌啤酒無限暢飲。好康優惠不僅如此，一個班級加贈1位老師免費用餐，兩個班級加贈2位老師免費用餐，再加碼系主任免費，共3人享免費，以此類推，無上限班級人數及加碼人數免費贈。

同步祭出的「加碼夢想金放大術」直接免收一成服務費，在溫馨與歡樂交織的氣氛當中，為諄諄教誨的恩師們表達最誠摯的謝意。6月1日(一)至9月30日(三)悉心呈獻「夢想．啟程」謝師饗宴，西式自助饗宴40人以上訂位每位900元＋10％，中式桌席每桌10位13,900元＋10％(最低3桌起)。

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