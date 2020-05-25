A股三大指數25日全天維持震盪整理態勢。開盤後三大指數全數下跌，隨後探底回升翻紅。盤面上，受消息影響，生物疫苗和食品板塊不斷走強，豬肉類股亦有不錯表現。終場收盤滬深兩市漲跌不一。

終場收盤，上證綜指收報2,817.97點，上漲4.2點，漲幅0.15％。深成指報10,592.84點，下跌12.13點，跌幅0.11％。創業板指報2,052.3點，上漲5.7點，漲幅0.28％。

市場成交量萎縮，兩市合計成交僅人民幣（下同）4,906億元，北向資金今日淨流入35.34億元。

(工商 )