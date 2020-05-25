A股震盪盤整 收漲0.15％ 15:202020/05/25 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數25日全天維持震盪整理態勢。開盤後三大指數全數下跌，隨後探底回升翻紅。盤面上，受消息影響，生物疫苗和食品板塊不斷走強，豬肉類股亦有不錯表現。終場收盤滬深兩市漲跌不一。 終場收盤，上證綜指收報2,817.97點，上漲4.2點，漲幅0.15％。深成指報10,592.84點，下跌12.13點，跌幅0.11％。創業板指報2,052.3點，上漲5.7點，漲幅0.28％。 市場成交量萎縮，兩市合計成交僅人民幣（下同）4,906億元，北向資金今日淨流入35.34億元。 (工商 ) #A股 #三大指數 #終場收 #漲幅 #盤整 也許您會感興趣 推薦閱讀 恒指：三檔W股都符納入要求 04:102020/05/21 全球財經 《港股》港股先升後跌 小米「績」昂 10:342020/05/21 財經 《港股》生醫股重挫 恆指收跌0.49％ 17:062020/05/21 財經 美參院通過議案 緊盯中概股 04:102020/05/22 全球財經 《港股》恆指大跌 本地股慘綠 10:512020/05/22 財經 520後新局 18:002020/05/23 財經 港版國安法來襲 金融股警戒 04:102020/05/23 財經要聞 緯創砸16億 買回逾5.8萬張庫藏股 04:102020/05/23 證券．權證 華為風暴…台股凶險還沒完！專家曝散戶撿槍時機 18:012020/05/24 財經 A股三大指數盤整 滬指午盤收跌0.03％ 11:532020/05/25 財經 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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