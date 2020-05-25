水泥價格穩定、預拌混凝土價格上漲，加上生產原料煤炭價格持續走低，台泥(1101)國內市場毛利率攀升，今年第一季的營業毛利率比去年同期提升8個百分點，市場指出，在預拌混凝土進入需求旺季，加上煤炭價格走跌趨勢不變，台泥國內市場第二季的毛利率還有提升空間。

台泥目前在國內的水泥市場市占率達5成以上；預拌混凝土市占則有13-14%。

市場指出，由於2019年國內砂石價格上漲，加上飛灰、爐石粉等原料價格也調漲，因此，今年以來，預拌混凝土價格比去年同期漲了15%。

另外，國內水泥價格雖已超過十年未調漲；不過，台泥指出，由於生產原料之一的煤炭價格在全球供給大於需求下，價格下跌，今年更是近幾年來的新低，在生產成本下跌下，今年第一季的營業毛利率來到了15.3%。

台泥預期，由於環保趨嚴、需求減少，今年的煤炭價格趨勢應還是處於走跌。

煤炭價格下跌也讓台泥持股60%的和平電力的獲利能力也提升；台泥首季的財報顯示，和平電力今年第一季的營收37.62億元，只比去年同期增加23.8%；不過，今年首季的獲利16.19億元，卻比去年同期成長了109.17%。

市場認為，由於每年2、3季是和平電力的營運高峰，在煤炭價格趨勢走跌下，和平電力今年對台泥的獲利貢獻度將大大的增加。

(工商 )