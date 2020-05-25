蔡總統在就職演說拋出成立修憲委員會的議題，除了「優先推動」18歲即可投票外，蔡總統對修憲內容諱莫如深，司法院前副院長蘇永欽日前投書媒體，大胆預測所謂「優先推動」其實就是兩階段修憲，可能夾帶降低修憲門檻案。無獨有偶，他的哥哥蘇起也對此憂心忡忡，甚至悲觀認為「2024選的將不是中華民國總統」。

經過多次修憲之後，我國的修憲門檻極高，要四分之三立委出席、出席立委的四分之三同意才能提出修憲案，而且還要逾半數公民複決通過才能成案，以目前的政治版圖，即使民進黨完全執政，沒有國民黨配合絕對修不了憲。蔡總統說優先推動18歲投票絕非胡謅，因為他知道沒有朝野共識絕對過不了，但民進黨會不會在審議公民權案時，「順便」提出調整修憲門檻案？

曾參與多次修憲的蘇永欽在聯合報「深化民主 何待修憲？」一文中分析，民進黨可能提出以下論述，現行制度既已加上公民投票，國會提案為何還要堅持四分之三高門檻，能不能下修到立委總額二分之一或至少出席立委三分之二。在公民權案營造和諧氣氛下，這個聽起來合情合理的程序修正，通過機會恐怕不小。

蘇永欽指出，如果朝野真的通過降低修憲門檻案，民進黨將首度有機會主導修憲，接下來兩年再綁2024總統大選，會把憲法修成什麼樣子，國家定位將如何與時俱進，大家就自己去想像吧。鑑於蔡總統過去四年的紀錄，蘇永欽建議在野黨絕對不能放行修憲程序修正案。

不只蘇永欽擔心修憲成災，他的哥哥蘇起在接受媒體訪問時，也直言修憲恐成為蔡總統20年前提出的兩國論最高潮。蘇起的論述為，1999年李登輝提出兩國論，為了貫徹修憲，將國大議長錢復調任為監察院長，改由蘇南成掌舵。但當時因為美國、大陸反對而踩煞車，但美國因素已不復存，兩國論入憲將成為可能。而根據錢復最身新出版的回憶錄，錢復確實在很多修憲的想法上與李登復不同，如果蘇起的研判為真，李大概深怕錢壞了他的兩國論案，乾脆把他先搬走。

綜合蘇家兄弟的看法，蔡英文可能利用修18歲投票的機會，夾帶降低修憲門檻的案子，一旦過關，開始著手第二階段針對國家定位的修憲案，然後利用2024公投綁大選，一面永續執政，一面完成民進黨長期主張的國家定位。

(中時電子報)