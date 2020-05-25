南晶英酒店走文青風格，推出經典干貝粽，成顧客喜愛口味。（台南晶英酒店提供／程炳璋台南傳真）

香格里拉台南遠東國際大飯店推出的龍蝦粽成為暢銷口味款。（香格里拉台南遠東國際大飯店提供／程炳璋台南傳真）

台灣新冠肺炎疫情趨緩，台南市旅宿業隨即出現反彈回溫行情，各家大型飯店上周六、日住房率都提高，以6月底即將歇業的大億麗緻酒店帶頭火熱，不僅住房皆滿，飯店各種招牌商品熱賣，業者順勢推出末代端午粽，限量2000顆已被顧客搶訂8成。

新冠肺炎疫情緩和，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中到墾丁推動防疫旅遊，台南市觀光業者也看見復甦綠芽，台南晶英酒店、香格里拉台南遠東國際大飯店、大億麗緻酒店的上周住房率與未來周末的訂房率紛紛上揚。

決定6月底熄燈的大億麗緻酒店，住房業績帶頭上漲，許多民眾都想趁業者歇業前，前往體驗住宿或購買紀念商品回味，業者上周與下周六日訂房皆滿，連端午連假住房也已訂滿9成，招牌商品如千層蛋糕、夏威夷豆塔、XO醬、蘿蔔糕，近期都相當搶手。

大億麗緻酒店順勢推出末代粽子，大億麗緻推出端午粽已有18年，長年熱賣的廣式粽最受歡迎，一直是公司行號端午節送禮的選擇。業者今年推出各款口味粽共限量2000顆，顧客已搶訂達8成。

香格里拉台南遠東國際大飯店近日住房率逐步回溫，周六、日住房率達7成，業者再推出去年一炮而紅的龍蝦粽與佛跳牆粽，今年加賣台北店熱賣的「紫米奶皇粽」、「筍尖火鴨粽」、「黑松露北菇竹笙牛肚菌素粽」3款口味粽，提供南部顧客新選擇。

台南晶英酒店上周六、日兩天住房率8成5，下周訂房已達7成，端午連假平均訂房近7成5，越接近假日，訂房率還會成長。業者今年推出的粽子走文青風格，全新4款口味粽，包括經典干貝粽、精緻雙蓮粽、藥膳豬腳粽、以及甜品控最愛的紫米奶黃流沙粽。

(中時 )