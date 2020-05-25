友訊(2332)今召開董事會，市場派、公司派持續交手，現場氣氛緊繃，主打「改革」的市場派三大指標人物，獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳以及董事李中旺三人現身現場，其中獨董馮鍾鵬、鍾祥鳳儘管沒收到友訊公司方面的開會通知，但因為收到證交所通知，故仍前往會場，不料被帶到空房間，兩位獨董指出，空等10分鐘後便離開，也發表聲明抨擊，本次董事會不但未依法通知獨立董事，更違法阻撓獨立董事參與，明顯是違法、無效之董事會。

獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳今強調，其未有違反公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定而當然解任之情事，均仍為友訊獨立董事，友訊主旨為「公告本公司獨立董事解任」及「公告本公司獨立董事解任(補充說明)」等兩則說詞不清、內容不明之重大訊息，馮忠鵬、鍾祥鳳為此已向台灣台北地方檢察署提起刑事告訴。

馮忠鵬、鍾祥鳳強調，依證交所5月20日函意旨，證交所亦認馮忠鵬、鍾祥鳳均仍為友訊之獨立董事，並請獨立董事馮忠鵬及鍾祥鳳出席友訊今(25)日董事會，但本次董事會不但未依法通知獨立董事，更違法阻撓獨立董事參與，甚至本次董事會之討論事項案由二至案由六等議案有諸多嚴重違反法令、罔顧友訊公司及股東權益之情事，本次董事明顯為違法、無效之董事會。

友訊今日召開董事會，擬討論將原訂6月15日舉辦股東會延期至6月29日，並預計在7月29日召開第2次臨時股東會並全面改選董事。

(時報資訊)