外資空壓降，今日賣超縮減至億45元，大盤逆轉勝，守穩月線。台股集中市場今早小漲開高，惟受美中互槓及港版國安法等國際消息影響，打亂多頭腳步，盤初權值三帥台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)紛紛走弱，拖累大盤指數一度下探至10719.25點，丟失10800城池及月線。所幸，國光(4142)、寶齡富錦(1760)、亞諾法(4133)等防疫族群持續強攻，加上振興券有譜，大振觀光餐飲股士氣，包括雲品(2748)、遠雄來(2712)、鳳凰(5706)、夏都(2722)、六福(2705)、華園(2702)、美食-KY(2723)、新天地(8940)等8悍將皆攜手攻上山頭插旗，激勵觀光類指飆漲逾6%，強勢助攻多方，拉抬大盤由黑翻紅、收復10800關及月線。

尾盤電子族群電力恢復，權王台積電爬上平盤，加上12:35過後被動元件族群急拉，國巨(2327)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)等紛紛翻紅，多頭再向上邁步，終場集中市場收10871.18點，上漲60.03點，總成交值則縮減至1460.74億元。

今日外資持續第二日賣超，惟賣超金額大減至45.6809億元，投信續賣超2.3909億元，自營商轉買超18.6651億元，三大法人賣超29.40億元。上周五外資止步連3買、轉賣超290.85億元，投信賣超3.23億元，自營商賣超21.75億元，三大法人合計賣超315.85億元，而連三日賣超的官股券商則轉買超56.4億元。統計上周，外資賣超349.67億元，投信買超22.72億元，自營商買超14.58億元，三大法人賣超312.36億元。統計外資本月以來賣超1479.19億元，今年以來賣超6589.21億元。

分析師表示，歐美疫情趨緩、各國央行持續寬鬆政策有利後市表現，惟美中關係惡化、加上美國加強封殺華為，且港版國安法恐導致地緣政治緊張，多空對峙，將壓抑台灣科技族群表現，目前上檔年線套牢反壓沉重，惟季線持續走多，為下檔提供強力支撐。預期指數將在10,500~11,200點間震盪整理，選股建議關注汽車零組件、民生消費復甦概念股及居家防疫等相關族群。

(時報資訊)