立法院副院長蔡其昌、國際同濟會攜手致贈童綜合醫護500愛心餐盒。（陳淑娥攝）

防疫期間醫護人員格外辛苦，立法院副院長蔡其昌、國際同濟會台灣總會台中港家族25日攜手致贈梧棲童綜合醫院500盒防疫醫護愛心餐盒，由院長童敏哲代表受贈。

蔡其昌表示，防疫順時中，台灣有一個很棒指揮官，帶領著政府及人民一同對抗疫情並落實防疫工作，但大家更得感謝第一線醫護人員，他們和政府站在同一陣線共同守護台灣，再次讓國際看見Taiwan can help, and Taiwan is helping！

台中港同濟會會長陳錦村指出，防疫期間，醫療體系承擔極大責任與壓力，為了民眾的健康，盡責地守住第一道防線，繳出最亮眼的防疫成績，讓全世界都看到了台灣，醫護人員們辛苦了。

童綜合醫院防疫指揮官吳肇鑫副院長則回應，謝謝同濟會給予醫護人員的肯定，守護防疫第一線是身為醫護人員的職責，未來持續配合政府防疫政策，超前部屬，與全體人民一同攜手戰勝疫情。

這次號召台中港同濟會各子會（新沙鹿會、台中港女會、八卦山會、大佛會、大甲溪會、洋遠會）、孫會（員林會、全興會、緣和會、員東會），特別與沙鹿竹林婚宴會館攜手製作，致贈給醫護人員500份醫護愛心餐盒，響應同濟會「愛心防疫便當向醫護致敬」活動。

(中時 )