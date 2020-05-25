昇佳電子(6732)初次上櫃普通股股票承銷案採競價拍賣及公開申購方式辦理，本次競價拍賣股數2,546仟股，公開申購股數為736仟股，參與投標投標單筆數計4,640筆，合格標單共4,306筆，最低得標價格628.01元，最高得標價格683元，得標加權平均價格638.22元。

昇佳電子辦理公開申購價格為498元，5月27日至5月29日為公開申購期間，6月2日為公開抽籤日。

(時報資訊)

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