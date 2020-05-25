《證交所》昇佳電子承銷價 498元 15:232020/05/25 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昇佳電子(6732)初次上櫃普通股股票承銷案採競價拍賣及公開申購方式辦理，本次競價拍賣股數2,546仟股，公開申購股數為736仟股，參與投標投標單筆數計4,640筆，合格標單共4,306筆，最低得標價格628.01元，最高得標價格683元，得標加權平均價格638.22元。 昇佳電子辦理公開申購價格為498元，5月27日至5月29日為公開申購期間，6月2日為公開抽籤日。 (時報資訊) #昇佳電子 #公開申購 #競價拍賣 #辦理 #股數 也許您會感興趣 推薦閱讀 證交所與大學視訊會議 剖析證券業務 04:102020/05/21 證券．權證 南水局拜會廉政平台 把關國家基建 04:102020/05/21 投資理財 改善竹科交通 智慧交控年底試辦 04:102020/05/21 地方新聞 費鴻泰稅務諮詢 恢復辦理 14:272020/05/22 生活 愛美女整形後出國遭拒 竟需醫生證明辯識 15:172020/05/22 社會 防群聚 竹市幼兒園線上報到 04:102020/05/23 地方新聞 昇佳電子競拍最高價683元 承銷價415元 14:202020/05/25 財經 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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