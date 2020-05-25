受新冠狀病毒疫情與相關封鎖措施影響，德國第一季資本投資、民間消費與出口急凍，經濟創下金融危機以來的最大跌幅，並宣告陷入衰退。

德國統計廳周一公布，繼2019年第四季國內生產毛額（GDP）萎縮0.1%後，德國第一季實質GDP季減2.2%，與先前公布的初值相符，為東西德統一以來創下的第二大跌幅，僅次於2009年第一季的季減4.7%。

與去年同期相比，首季GDP下滑2.3%。

此外，第一季德國民間消費終值季減3.2%，機械與設備資本支出銳減6.9%，出口季減3.1%。

首季營建投資增加4.1%，為德國首季GDP帶來些許支撐。營建業是德國最大的雇主，其投資額貢獻德國全國總產值將近10%。

政府支出提高0.2%，成為慘淡數據中的另一個亮點。政府支出與營建投資的增長，使德國首季GDP免於跌得更深。

德國從3月中旬起實施防疫封鎖措施，亦即其首季經濟數據僅反映該國封鎖兩周的衝擊，以及亞洲實施封鎖措施導致的供應斷鏈，經濟學家預期德國第二季GDP將加速下跌。

(時報資訊)