基隆仁愛市場、廟口夜市屢傳竊案，1名身穿黑衣阿婆先在乾貨店趁懷孕的女店員忙碌，大膽偷走放在內部貨架旁的手提包，隨後再至知名炒麵店，假裝擦桌子趁機扒走顧客皮包，被害店員上網哭求竊賊，錢給你！拜託歸還包包內的寶寶超音波照。
警方調查，24日下午4時許，1名短髮、黑衣年約中年女子，佯裝在乾貨店內選看商品，趁著懷孕4個月的女店員不注意，大膽竊走女員工的手提包，然後若無其事離去，這名準媽媽驚覺包包遭竊，損失約9000元，還有1張珍藏的小孩超音波照。
該女得手後，又步行至距離300公尺外的阿華炒麵，鎖定1名吃麵女子，假裝拿衛生紙擦拭桌面，另一手神不知，鬼不覺伸入婦人的包包內偷走皮夾，所幸被害人即時發現，吆喝要大家幫忙找，看見皮夾掉落在地，雖然疑心但沒有證據並未報案。
黑衣女見事跡敗露，迅速逃離現場，基隆市一分局獲報後，隨即調閱周邊監視器，追查黑衣女子去向，警方表示，目前已鎖定婦人特徵，研判為一名有竊盜前科的婦人，將積極查緝，追補竊嫌到案，同時也會強化轄區商圈防竊勤務。
(中時 )
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