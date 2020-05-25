台中市議員陳世凱於25日財政經濟業務質詢時，針對台中購物節活動進行質詢，要求檢討購物節實行方向。陳世凱說，去年購物節活動，市府向合作店家募得許多商品供抽獎活動之用，市長日前才強調公務員不適合募款，今年購物節卻又比照去年辦理，局長又說有向商家募到獎品，市府不同調，局長都在打臉市長。

陳世凱說，購物節的目的在於刺激台中消費，凸顯台中特色商圈及商業活動，市府卻在活動中納入麥當勞、肯德基、7-11、全家便利商店等代表全國甚至全球性的連鎖店家，沒有聚焦在台中特色上，反而降低對外地觀光客的吸引力，無法真正刺激他們消費，要觀光客特地來台中吃麥當勞，效果恐怕非常有限。

陳世凱表示，購物節的目標是要促進購物、觀光，不應將日常生活的開銷納入，因為日常消費一直都固定存在，不會有太多變動，消費沒有增加，自然也無從刺激，並不是多多益善，市府思考顯然陷入嚴重的邏輯錯誤。他要求市府檢討購物節方向，促進台中在地商家的消費、在地的特色。

陳世凱也針對台中肉品市場遷建議題進行質詢，要求市府兌現肉品市場不遷烏日的競選承諾。陳世凱說，市長在選舉時，開出肉品市場遷建的支票，又在烏日鄉親面前承諾決不會遷到烏日，依照承諾，未來肉品市場絕不會出現在北區及烏日。然而如今市府面對這個議題，態度卻是跳針、閃爍其詞，不敢正面回應，令人不禁懷疑，市長是不是要跳票了？

(中時 )