科技越進步、生活越富裕，學生的運動量似乎反而大不如前？在25日大陸全國政協十三屆三次會議的一場視訊會議上，全國政協常委、民盟中央副主席、北京市政協副主席程紅以《「健康中國」從兒童青少年健康開始》為題指出，大陸缺乏科學系統來監測健康教育品質，每日鍛鍊1小時的學生不到30％。

程紅指出，大陸兒童青少年體質健康主要指標連續20多年下降，33％存在不同程度健康隱患，尤其，年幼近視、過胖，甚至年紀小小就得到糖尿病的案例頻傳；究其原因，是大陸缺乏科學系統的健康教育體質監測和干預體系，每天鍛煉1小時的學生不足30％。

為促進大陸兒童、青少年健康成長，程紅在會上建議，首先，要完善制度，切實重視健康普及教育；其次，加大改革，切實加強學校體育工作；第三，是強化銜接，優化體質健康檢查和內容；最後，是打破障礙，構建檢測預警數據共享體系。

(旺報 )