80與90年代是電玩業蓬勃發展的年代，無數的電影和漫畫英雄成為電玩主角，唯獨少見麥可喬丹(Michael Jordan)的身影。原因是喬丹一度不肯授權給NBA球員工會，導致電玩遊戲無法使用他的肖像。

早年由EA Sports推出的「公牛大戰拓荒者」「喬丹對大鳥」都可以看到喬丹，但那之後喬丹收回了肖像權。在公牛王朝的黃金時代，大家只能從「風城大混亂」這類的動作電玩裡操作喬丹。對於玩家來說，不能操作公牛大軍上場拚殺，只能看喬丹跳來跳去打外星人實在有點莫名其妙。

知名的2對2籃球電玩「NBA Jam」也沒有喬丹，公牛隊是由皮朋與格蘭特上陣。這個以飛天遁地灌籃為賣點的遊戲居然沒有飛人大帝？美媒EPSN報導，遊戲製作人後來接到培頓(Gary Payton)的請求，希望把他和喬丹加進遊戲裡(培頓是被遊戲公司刷掉的)，培頓還寄來了他自己和喬丹的照片。

遊戲商礙於版權問題，喬丹在公牛的位置經常被一個叫「Player89」或是「M. Guard」的虛擬人物取代。有些遊戲商還偷偷做了喬丹在裡面，只要玩家知道密碼就可使用，也有玩家會自己製作喬丹模組放上網路。

到了EA Sports的NBA Live系列開始風行，公牛王朝的第二度3連霸全都是由「Player89」率軍達成，喬丹直到Live 2000，他現實中退休之後才在遊戲裡登場，初次以現役球員登場已經是巫師隊時期的狀態了。

最後2K Sports直接砸錢跟喬丹簽約，終於在NBA 2K11完全解禁(2010年)。喬丹自己都說：「距離我上一次在遊戲中出現已經隔很久了吧。」喬丹希望遊戲中的人物和動作要很像他，早年的科技無法達成，現在他對2K的成果很滿意。對於上一代玩家還是有些遺憾，他們的童年與90年代已經一去不返。

(中時電子報)